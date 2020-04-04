前馬刺球星鄧肯生涯19年從未轉隊。（美聯社資料照）

賈奈特在首次投票就入選籃球名人堂。（美聯社資料照）

前湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)、塞爾提克賈奈特(Kevin Garnett)、馬刺隊鄧肯(Tim Duncan)確定入選籃球名人堂！3位傳奇人物都在2016年退役，美媒The Athletic報導他們首次投票就過關，美國時間周六將正式宣布，典禮於今年8月舉行。

布萊恩今年1月26日墜機罹難，在投票之前就由名人堂昭告篤定入選，他18歲進入NBA，是在麥可喬丹之後聯盟最具代表性的球星。他去世當日聯盟震動，造成比賽延後、各隊球員放棄第一回合進攻(24秒違例)、8秒不過半場來紀念他。若非英年早逝，布萊恩還可以繼續在場外發揮很大影響力。

鄧肯與布萊恩相像的是他生涯19年從未離開過母隊馬刺，兩人都幫助球隊拿下5座總冠軍。鄧肯長年為球隊扮演燈塔般的守護者，被公認為聯盟史上最優秀的大前鋒。

賈奈特是3人之中最早進入NBA(賈奈特1995年, 布萊恩1996年, 鄧肯1997年)，他是灰狼隊史最出名的球星，但他的輝煌時刻在於塞爾提克時期，2008年他幫助塞隊在總冠軍賽打敗布萊恩領軍的湖人隊。

(中時電子報)