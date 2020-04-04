精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(4月4日)的國際新聞重點。

【1】 紐約州確診破10萬 人數直逼義大利西班牙

紐約州長古莫3日公布全州確診突破10萬例，死亡例來到562例，創疫情爆發以來新高。其中紐約確診人數也直逼義大利、西班牙。

【2】 美防疫大轉彎 川普籲戴口罩

全球新冠肺炎確診病例3日突破100萬大關，其中美國病例逾24.5萬宗，單日死亡人數亦首度破千，皆刷新疫情爆發以來全球最高紀錄。川普總統已計畫派美軍進入紐約協助抗疫，同時證實公衛政策大轉變，將推出佩戴口罩的規定，但不會強制。

【3】 封國前兆？美國務院發推文：美國人快回來！

美國國務院旅遊領事事務局今日在推特發表啟人疑竇的推文，呼籲在海外的美國人儘快回國，不要延後返國日期，「可能很快地所有交通工具將會無法使用。」此一訊息顯示，美國大多數機場可能會在近期停止對外航班往來，滯留國外的美國民眾或因此無法返國。

【4】 加碼讚台！美國務院：將「台灣模式」向世界推廣

自美國國安會在官方推特上感謝台灣人民慷慨捐贈口罩後，美國務院接連公開挺台，表示美國在臺協會以及國務院在3月31日與台灣經濟文化代表處以及外交部高階官員召開虛擬論壇，討論如何擴大台灣在國際舞台的參與。

【5】 並非無理！美艦長求援遭拔官 海軍親解釋關鍵大錯

傳出上百人確診新冠病毒的美海軍「羅斯福號」航空母艦，艦長克勞齊上校因對外流出向國防部求援的信件而遭美國海軍拔除艦長一職。美國代理海軍部長莫德里透過公開信指出，克勞齊以不安全方式求援，不僅造成不必要的混亂與恐慌，更破壞了指揮鏈結構。

(中時電子報)