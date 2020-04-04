克勞齊艦長離開「羅斯福」號航母時 受到英雄式歡送

就在美國海軍「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）爆發新冠肺炎疫情，航母艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）因向高層示警，要求讓艦上人員下船，突然被解除官職後一天，事情又有了新發展。

(中時電子報)