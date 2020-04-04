撤開革令 美海軍要另指派航母艦長 07:482020/04/04 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「羅斯福」號航母艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）在航母上對官兵發表談話的資料照。（美國海軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 克勞齊艦長離開「羅斯福」號航母時 受到英雄式歡送 就在美國海軍「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）爆發新冠肺炎疫情，航母艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）因向高層示警，要求讓艦上人員下船，突然被解除官職後一天，事情又有了新發展。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #艦長 #航母 #美國 #羅斯福號 #開革 #海軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 美軍疫情擴散 危機重重 04:102020/03/31 論壇廣場 匿蹤軍艦朱瓦特號 完成戰系整合 23:242020/03/31 軍事 海軍版鑽石公主號？美羅斯福號爆200人確診 艦長求援信曝光 08:482020/04/01 國際 為何航母出航會有大量鯨魚跟隨？原因很殘忍！ 10:222020/04/01 搜奇 問題大了 美航母近3000人要下艦隔離 07:182020/04/02 國際 陸高速部署海軍 美領導地位不穩 04:092020/04/03 焦點新聞 再等兩年 陸全電動航母助威 04:092020/04/03 焦點新聞 新冠疫情害的 羅斯福號航母艦長丟官 06:362020/04/03 國際 美航母艦長求援被拔 專家：曝專業危機 16:192020/04/03 兩岸 病毒攻佔美航母爆爭議：徹底疏散或繼續備戰？ 00:232020/04/04 兩岸 國際熱門新聞 封國前兆？美國務院發推文：美國人快回來！ - 國際 西班牙疫情嚴峻 民眾大街下跪懺悔 - 國際 英國疫情太嚇人！大批波蘭人逃回祖國 - 國際 新冠肺炎》紐約州確診破10萬例！人數直逼義大利、西班牙 - 國際 疫情惡化 美不再禁止陸製KN95口罩進口 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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