新北市板橋區某國小日前發生起墜樓事件，一名小五男童於上月31日下午放學時突然不見蹤影，校方展開急尋，最後在1樓遊戲區驚見男童倒在地板上，調閱監視器發現，原來他是從5樓墜地，送醫後至今仍在加護病房觀察中；而男童家長事後更在臉書爆料，自己的孩子是被3個人推下樓的。

據《ETtoday新聞雲》報導，這名男童是校隊成員，校方表示，學生當天下午5點35分要求提早離校，但教練沒和家長取得聯繫，因此不同意孩子離校，於是請他留在活動中心和隊友一起收拾器材，但10分鐘後，校隊學生準備一起放學時，發現男童的背包、球鞋等物品都在走廊窗台上，但人卻不見蹤影。

校方隨即通知家長並展開協尋，最後在1樓遊戲區被發現，不過男童已墜樓長達1個小時，當下隨即被送往醫院，目前人正在加護病房觀察中。

（圖／翻攝自爆料公社）

事發不久後，男童的家長在臉書撰文求救信痛訴真相，並呼籲網友轉發，信中提到，男童當時獨自一人去上廁所，出來後就被3個不認識的人從5樓推下1樓，過了1個多小時才被發現。送醫當晚醫院便向家屬開出病危通知單，診斷右側氣胸、血胸、骨盆腔骨折、肺挫傷、肋骨骨折、縱隔腔氣腫、肝臟撕裂傷、右腎血腫，有生命危險。

校方調閱當天的監視器後，僅拍到男童疑似從高處墜落，但根據家長的說法，沒有任何一台監視器是完整拍到事發地點的畫面，只有男童高樓墜落到一樓的瞬間監視器影片，家長因此向外界求助：「跪求附近住戶、街坊鄰居，是否有監視器拍到當時的影像。」

藉由這起事件，男童家長也向大家呼籲，希望各位家長紛紛提醒自己的孩子，在校時一定要結伴同行，不管男生或女生都一樣。

雖然家長爆料孩子是被3個陌生人推下樓，但整起事件因缺乏監視器畫面佐證，一切靜待警方調查結果。

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