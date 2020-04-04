英超停工後的首次復賽失敗，原先預計本周末重啟球季，因為新冠疫情擴大只好放棄。英國染病人數達到3.8萬人，3600人死亡，康復者135人，不久前還很鐵齒的首相強生(Boris Johnson)也中鏢。

這次官方聲明無法給出明確日期，「等到安全了再說」，也就是無限期停賽。同時球團將把球員減薪30%，有些球員主動提出砍半薪，還有教練願意放棄整季薪資，球團公開感謝他們，但設定只要減30%就可以。歐洲另一頭的西甲巴塞隆納減薪幅度高達70%。

除了繼續拖延觀望，英超目前的選項還有「本季就此結束」「本季整個無效」「設定最晚復工日期」。熱刺隊前鋒肯恩(Harry Kane)說，希望最晚在6月底踢完，否則就取消本季，不要這樣乾耗下去。

英超停賽之前的榜首是利物浦，他們暌違30年眼看要摘下聯賽冠軍，不巧又撞上疫情。有利物浦球迷在網路表示，即使英超喊停而讓利物浦冠軍落空，他們也沒有怨言，因為疫情是必須全球一起對抗的大災難。

(中時電子報)