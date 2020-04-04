雙鐵防疫再升級！繼量體溫、戴口罩，台鐵局宣布4/4起暫停列車電話預訂與票訂便當服務；另自4/5起各列車停售便當，飲料與食品，並勸導旅客遵守社交距離規定勿於車上飲食。台灣高鐵也發布，4/5起暫停推車販售並調整商務車廂服務。

台鐵表示，配合疫情指揮中心指示的「防疫社交距離」要求，減少車勤人員與旅客接觸及避免旅客於列車上用餐引起的感染風險，自4月4日起暫停列車電話預訂與票訂便當服務；另自4月5日起各列車停售便當，飲料與食品，同時停止交付乘客票訂或電話訂購的便當，已票訂便當的旅客請於乘車前至售票窗口退訂、或待車服人員於車上退款。

台鐵說，依據中央疫情指揮中心所公布社交距離注意事項：若未能維持適當社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐。台鐵將配合勸導旅客遵守規定勿於車上飲食，維護自我及他人的健康。

台灣高鐵剛剛發布消息，4/5起暫停推車販售並調整商務車廂服務，配合防疫政策 即日起勸導旅客勿於車上飲食。

(中時電子報)