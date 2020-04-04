蘇耀宗坦言認為電台沒人情味。（圖／翻攝自soyiuchung IG）

新冠肺炎疫情持續在全球升溫影響了各行各業，有的公司不敵經濟困境放起無薪假或減少職員。港媒報導，資歷超過20年的DJ蘇耀宗（細So）驚傳被商業電台裁員，更傳出他被炒主因與建議高層「不要共用麥克風」有關，求證他本人沒多說，僅認為公司沒有人情味。

40歲的蘇耀宗2011年梅開二度娶陳穎楠，育有兩個兒子，除了廣播主持人工作外，他也曾擔任陳奕迅、許志安、容祖兒等人作詞作曲人。據《東網》報導，昨(3日)驚傳他被商業電台閃電開除，有知情人指他因錄音室內共用麥克風的問題頂撞上司，結果下秒收到解雇信，連另一名DJ森美跳出幫忙緩頰都沒用。

蘇耀宗受訪則說，昨上午公司CEO和秘書忽然打給他，宣布終止合作，接著派人拿信封和支票到他家，商業電台回應：「因應現時經濟環境狀況及前景的預測，電台已作出了資源重組。」而蘇耀宗昨在IG分享一張自己在錄音室的漫畫圖，說：「來日方長」，許多粉絲支持他說：「人只要內心的善良不減，愛和希望一定會來守護。」、「期待更上一層樓的你」、「是電台的損失」、「期待你繼續同大家分享音樂，分享生活」。

(中時電子報)