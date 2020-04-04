安心亞與宋柏緯在《墜愛》中感情發展神速，集集都有超閃吻戲，宋柏緯的主動攻勢徹底融化一大票女性觀眾的心，拍戲時他對安心亞也特別照顧，有回在鬧區街頭長時間站著拍攝，他不斷問詢問：「待會兒還有工作嗎？」相當貼心。

劇中宋柏緯因為月老身份得回天上，與安心亞面臨分離考驗。（圖／歐銻銻娛樂提供）

劇中，宋柏緯由於月老身份得回天上，兩人雖然面臨分離考驗，但安心亞仍想把握相處的每一分一秒，她在婚紗店前徘徊，甚至主動向男方求婚。拍攝當天，安心亞迷上現場一件絕美蕾絲低胸婚紗，拉著宋柏緯在展示櫥窗前玩起360度自拍，嘴邊碎唸著：「這樣好看嗎？」一度拍到忘記時間，事後還跟工作人員開心分享。

近期《墜愛》許多名詞如「三生石」、「舀水使者」皆引發討論，而劇中的「彼岸花」也具有特殊涵義，讓宋柏緯想起一個深刻的離別故事。他分享道：「我之前看一個日本網友的網誌，她說撿了貓養了十幾年，這隻貓咪過世之後，她把牠葬在家裡後院一塊地裡，每年都去看牠，不知道第三年還是第四年那土裡開了一朵花，她很好奇去查那朵花是什麼，發現那朵花叫『彼岸花』，花語是『期待有一天再相見』。」正如劇中他想給安心亞的承諾，宋柏緯透露感人巧合也讓他在演出此劇時更有共鳴。《墜愛》每周六晚間十點鎖定TVBS 42台、愛奇藝台灣站，VIP搶先看。

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(中時電子報)