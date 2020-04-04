網上流傳的長輩圖「請蔡英文找回良心、幫台灣人找回口罩」並貼出算式指出，口罩越領越少片，結果慘遭醫師打臉，數學遭死當。（圖／翻攝自臉書,睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

口罩預購3.0將在9日上路，民眾可從每7天買3片口罩，變成每14天買9片，明明獲得的量變多了，網上卻流傳著長輩圖痛批「台灣人口罩越領越少」，最後慘遭醫師狠打臉，做出這張圖的人數學和英文都被死當了，引發網友熱議。

眼科醫師黃宥嘉在臉書上分享，網上流傳的長輩圖「請蔡英文找回良心、幫台灣人找回口罩」並貼出算式指出，舊制是7天除以3片口罩等於2.33片／每天，新制14天領9片口罩等於1.55片／每天，結論是台灣人口罩越領越少。

對此，醫師黃宥嘉狠打臉，製圖人的數學和英文都被死當！這張圖的算式，結果應該是口罩預購新制，將讓人民從2.33天領1片口罩，變成是1.55天領一片吧！這是看貶台灣人民數學、英文很差，還是數學比良心更不重要。

貼文曝光後，不少網友在留言處熱烈討論，「我以為我數學已經很差了，但天外有天人外有人，無極限啊！」、「為反對而反對小學數學老師都哭了」、「我不用算也知道7天領3片，14天領6片，真無言」、「忽然覺得自己數學沒那麼差」。

(中時電子報)