日本電影《最初的晚餐》以父親逝世為故事開端，藉由母親在守靈之夜端出的一道道料理，帶出二十年前父母再婚重組家庭的秘密過往。主演之一的戶田惠梨香接受台媒採訪，透露自己很喜歡下廚，最近特別愛做「土鍋燉漢堡排」。她平日就喜歡窩在家當宅女，防疫期間更是如此，會藉著看電影、寫字、畫畫或是曬著太陽邊喝咖啡邊看書消磨時間。

片中有場重要的戲，是戶田惠梨香跟飾演媽媽的齊藤由貴一起默默地做著餃子，「我們重複手上的動作享有共同的時光，在那之中共享著一些什麼的感覺相當舒服。」戶田惠梨香表示，現實生活中，餃子也是她與家人間重要的共同回憶，她每個星期六都會跟著家人包餃子，雖然也曾經覺得「又是餃子？」但國中的時候聽到爸爸說：「家人一起做的水餃不是很好嗎？爸爸很喜歡這段時光。」才驚覺原來這為了聯絡家人情感而做的餃子，「聽到之後覺得我擁有很棒的父母親。」

片中有場重要的戲，是戶田惠梨香跟飾演媽媽的齊藤由貴一起默默地做著餃子。（圖／威視提供）

飾演她兄弟的窪塚洋介和染谷將太都是個性派演員，窪塚洋介的強大氣場讓她印象深刻，「窪塚洋介不在的時候，家人之間在一個很慵懶的空間中，靜靜地感覺彼此的存在；但是當他一進到家裡的那瞬間，現場的氛圍完全變了。雖然他總是說些奇怪的話，卻能在一瞬間成爲大家的中心，我覺得他是一個有著熱情的人。」

而她與染谷將太則是很自然地成為姊弟，「自然而然有了姊弟之間該有的距離感跟信任。我想這一定是因為染谷將太是這麼自然的一個存在，是他將我變成姊姊的。」她唯一覺可惜的，是沒有和詮釋爸爸的永瀨正敏對到戲，「我很想跟爸爸一起吃飯！」

窪塚洋介（左一）和染谷將太（左二）飾演戶田惠梨香的兄弟。（圖／威視提供）

電影中的家庭藏有秘密，戶田惠梨香認為她與家人間應該也有很多彼此不知道的事情，「但都是沒有必要知道的事情吧！我覺得這就是『人』啊。」她坦言透過

這部作品，反而更加不了解「家人」是什麼了，「我發現就算是家人也可能輕易地切斷聯繫的那條線，所以決定要繼續面對我的家人。至今我一直被父母一直守護著，但同時他們也是我接下來必須守護的存在。」《最初的晚餐》現正在台熱映中。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)