疫情衝擊百工百業，失業潮蠢動，總統蔡英文日前宣布，政府要做產業與庶民大眾後盾，加碼紓困金額至1兆500億元規模，「這是1兆500億元顧台灣的行動」，原則是「加強、加快、加碼」。但館長陳之漢看了這些措施，心寒表示他越看越冷，很多措施都是協助貸款借錢，但是減租減稅等措施都沒有，只會要中小企業貸款繳房租，結果最後只有房東賺錢。

館長昨晚在直播中表示，政府通過紓困方案，他知道政府不可能面面俱到，但是他一直呼籲要減稅而不是延稅。雖然他是支持民進黨政府，可是該罵的，他還是會罵。現在政府的紓困方案，完全沒有省稅和減稅，也沒減租和省水電，大部分方向依舊是「貸款！貸款！貸款！」。

「結果就是水電政府照收、房租房東照收、員工薪資依然照發放」。館長指出，租金、人事、成本就是公司營業的三大關鍵點，但政府都沒有任何做為，就拿無薪假來說，請問政府要不要放無薪假能不能給個明確指令，因為企業不能隨便放無薪假，否則勞動部會開罰。

館長更表示，最重點的貸款根本一點都沒什麼用，因為政府現在就是借錢，可是要是企業都沒有什麼收入，一樣要付員工薪水，結果最後企業借一堆錢倒閉，但是房東還是照樣笑呵呵！

館長指出，政府補助有特定行業，運輸行業、攤商等的行業，但是攤商也不一定是所有人能申請，攤商還要有公會證明、投保級距多少錢以下才能申請，可是有多少攤商是有加入公會的？館長認為，疫情影響層面太大，但是政府措施龐大，政府沒有說明，或者給中小企業來函，跟他們說明如何做？他只看到政府一團亂。政府現在的措施就是貸款，除了貸款就是延緩繳貸款，就是讓大家去欠更多的債，不然延後半年繳貸款，可是半年後還是要繳，繳不動就是破產。

館長直言，政府針對特定行業補助，但是這又衍生另一個問題，沒有補助的中小企業又該怎麼辦？這些人的方案又是什麼？到現在都沒有明確方案。館長表示，現在政府的措施讓他越看越冷。

有相同看法的，還有國民黨中央委員連勝文。日前連也在臉書發文指出，「政府若真有心要幫忙，除了遠水救不了近火的振興券，近來所推出的各種低利貸款，以及針對特定人的救濟之外，還需要更積極的協助這些中小企業有關員工薪資費用的補貼，降低固定營業費用，以及最好是減免而非僅是延後各種稅賦，才能幫他們先撐過未來一季、甚至半年，等待疫情緩和」！

(中時電子報)