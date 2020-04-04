如同林書豪在微博上面預言的，在14天隔離期間結束後，豪哥隨即衝往北京首鋼球館賣命練投，更高喊，「我回家了！(球場)」正式宣告他將重新投入訓練，積極準備大陸CBA重新開打，更重要的是，他把留了兩周半的鬍子刮乾淨了。

林書豪更在微博上面發表長文，抒發自己隔離期間的內心想法，「給我所有武漢的粉絲和所有武漢人民祈禱，當你們開始回到原本的生活，我為你們祈禱會找到平和與和諧，雖然經歷了很多悲傷，希望我們能愛人如愛己，齊心協力幫助身邊的人與社區重新振作起來，感謝所有犧牲與失去的英雄們，這條路很漫長，但你們會團結起來一起來面對。

我祈禱整個亞洲會為世界其他受疫情嚴重影響的地方帶來光明和希望，讓我們祈禱和支持義大利、紐約與其他地方的朋友們，願我們能夠更多去鼓勵，而不是在網上批評或酸他們，請與他們分享正能量的互勉事蹟，繼續堅持下去，不要放棄希望。

我為我們的家人、朋友、同事們祈禱，在海外正親眼目睹疫情案例的迅速上升與經歷著種族歧視的每個人，願我們能有滿滿的對世人的愛心，與我們的親友保持聯絡，尋找有創意的方式在遠處提供幫助。

我想為全世界的領導們祈禱，希望他們一起合作來對抗疫情，我們看到了如果團結在一起會有怎樣的結果，我為全球所有的領袖祈禱他們會有清晰的睿智與團結的精神。

最後，我想為一線的醫護人員、專家們祈禱，願他們有超凡人的力量與智慧，我大概永遠無法能夠明白在一線所面對的現實與恐懼，但我會為你們祈禱，為你們的健康，還有盡快研發出疫苗，我為你們的勇氣深深感激，加油！」

(中時 )