台灣為防堵新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散，實施口罩實名配給制度，隨著口罩產量增加，配給數量也從初期的7天3片，變成14天9片，不料網路近日卻瘋傳1張長輩圖，直指過去「7天3片」，每天可買2.33片，現在「14天9片」，卻只能買1.55片，口罩愈買愈少，請蔡英文總統找回良心、幫台灣人找回口罩。美女眼科醫師黃宥嘉看到此圖笑諷：「是數學死當嗎？」

黃宥嘉醫師在臉書分享這張長輩圖，並且嘲諷製圖人的數學英文都被死當了！她說，圖示的意思是從「2.33天領1片, 變成1.55天領1片吧！」這是看扁台灣人的數學英文很差？

網路瘋傳的口罩愈領愈少長輩圖，其實計算方式是錯的。（圖／取自眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

可是長輩圖竟算成14天領9片，每天領1.55片，所以越領越少。正確算法應該是，平均每片口罩使用天數從2.33天，變成1.55天，所以是台灣人的口罩越領越多，

黃宥嘉在臉書留言：「不要丟你父母的臉，書白讀了」、「數學老師我本人表示：政治歸政治，但不要拿數學亂搞呀」，「小學老師很想哭」、「我到底看到了什麼」。

(中時電子報)