美國之音4日報導，90多名美國知名學者和前政府高級官員美東時間3日發出聯名公開信，呼籲美陸合作，共同應對新冠病毒帶來的全球性危機。公開信譴責了大陸政府前期對疫情的隱瞞，但同時也承認大陸在抗擊疫情方面可以做出積極貢獻。公開信還特別提到，「病毒源自何處，尚不清楚」。在此之前，也有大陸學者聯名發出公開信呼籲美中合作，共同抗疫。

報導稱，公開信發起人之一，美國前國家安全顧問哈德利在新聞稿解釋公開信目的：「我們希望鼓勵全球共同努力，與美國的盟國、朋友和其他國家共同應對新冠狀病毒的挑戰。這是關於挽救生命的--本土美國人的生命以及世界其他地方人的生命。」

公開信表示：「沒有美國與中國在某種程度上的合作，任何抗擊新冠病毒疫情的努力都不會取得成功。」

公開信說，大陸可以為抗疫做出多方面的貢獻。「中國的工廠可以製造防護設備和抗擊病毒所需的藥物；它的醫務人員可以分享他們臨床治療的寶貴經驗；它的科學家可以與我們的科學家一起開發抗擊病毒所急需的疫苗。」

公開信聯署人有美國前國務卿歐布萊特、前國防部長哈格爾、前駐陸大使洛德、澳洲前總理陸克文、美國知名學者約瑟夫·奈伊、前哈佛大學校長、前財政部長薩默斯等人。

美國之音報導，公開信聯署人之一， 美國外交關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠稱，這次新冠疫情應該成為美陸之間合作和和解的一個契機，但是，美陸關係反而惡化。他認為，這是兩國互相不信任造成的。

另一聯署人、在歐巴馬政府時期負責東亞事務的助理國務卿坎貝爾指，即便兩國間存在不信任，兩國政府也應該求同存異。

公開信還確定了一系列適用兩國合作領域，包括通過廿國集團論壇，建立清晰透明機制共用相關科學資料；對比最佳醫療實踐；聯手提高醫療用品的生產和分配；協調疫苗和治療研究、測試、生產和分配的資金和臨床試驗等。

在美國學者呼籲美中合作的一天前，大陸100名學者在《外交學人》刊發聯名《致美國社會各界的公開信》，最重要資訊之一是新冠疫情被「政治化、汙名化」。

(中時 )