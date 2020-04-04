台北市中正區1名H姓小姐3月16日向警方報案指，她存放在國泰世華銀行館前分行的保管箱裡、69件媽媽和婆婆留給她總價值60多萬的傳家金飾不翼而飛，找上銀行主管反映，主管竟然還推說是H女自己記錯，當H女提到要看監視器畫面，主管又稱，「要1到2個禮拜才能看。」簡直讓H女氣炸。

H小姐向本刊投訴指出，她1982年就在國泰世華銀行館前分行租用小型保管箱，1992年還換了較大的保管箱，因為每次都是自己去，家人也不知鑰匙放哪裡，1996年她特地將保管箱裡存放的金飾取出全部拍照，但之後陸續有再放入其他貴重物品，她還製作了1份清單明細放在透明夾裡一併擺在保險箱內。

保管箱空間足足少了3分之1，但歹徒並沒有拿走全部的金飾，這讓H小姐懷疑是銀行有內賊。（圖／讀者提供）

H小姐說，她去銀行保管箱多半只待2至7分鐘，常是取放文件就走，貴重物品則放在文件下，始終認為銀行戒備森嚴加上停留短暫，所以都沒去清點過財物，直至3月13日才驚覺盒子有近3分之1的空間都被清空，明顯遭竊，但銀行保管箱主管卻告訴她說「是妳記錯了吧」。

「電影情節竟然發生在自己身上，於是我趕緊報案。」H小姐說，離開銀行前詢問有關監視畫面的取得，主管又說沒有問題，但時間上竟然要1到2個禮拜。

H女向警方報案的當晚，就找到1996年拍下存證的照片，已經能夠確定多數失竊的物品，包括保管箱清單、8張塔位功德証，而「歹徒」把大半的金飾連盒袋及保單一起竊走，卻留下2個空盒。

H女難過的說，遭竊的69件傳家金飾，幾乎都是媽媽和婆婆留給她的，還有小孩子的滿月紀念金飾，「就算在金價最高點與自己手頭拮据時，都沒想要變賣，因為那是親情的連結與世代的傳承，沒想到放在最信賴的銀行保險箱卻被偷」。

H小姐1996年拍照存證的金飾，如今大部份均已不見，她只能看著相片睹物思情。（圖／讀者提供）

對於客戶指在保險箱存放黃金失竊一事，國泰世華銀行館前分行譚姓主管說，因為顧客在保險箱存放何種物品銀行不會過問，所以客戶需先舉證失竊的物品為何？銀行會再根據客戶報案程序後，提供相關監視畫面給警方。

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(中時電子報)