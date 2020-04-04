自台灣宣布向疫情嚴重地區捐贈1千萬口罩後，贏得國際廣泛感謝，美國國務院院亞太局3日表示，台灣為防疫領袖，應成為世界衛生大會觀察員，這是自美國國安會以及國務院先後公開讚揚台灣慷慨行為後，第3次公開挺台，並重申支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。

台灣此次捐贈1千萬口罩，而其中200萬張將送至當前疫情最為嚴峻的美國。對此，美國國務院亞太局在推特上表示，在對抗新冠病毒防疫工作在，台灣是領袖，並希望美台雙方與世界各國分享「台灣（防疫）模式」（Taiwan model）；台灣在全球衛生健康方面有其角色要扮演，也應成為世界衛生大會（WHA）觀察員。

Taiwan is a leader in preventing the spread of #COVID19. The United States and #Taiwan hope to share the #TaiwanModel with countries around the world. Taiwan has a role to play in global health and should be a World Health Assembly observer https://t.co/oqxH8Xn3tU — EAP Bureau (@USAsiaPacific) April 3, 2020

在台灣決定捐贈口罩至每消息一出，大獲美外交圈佳評。除了有美外交人員表示「台灣是真朋友」之外，白宮國安會也在推特上感謝台灣民眾在美國與新冠病毒奮戰之際，給予美國的慷慨支持與合作；而美國務院也發布新聞稿指出，台美官員已舉行虛擬論壇，討論如何讓台灣恢復觀察員身分參加世界衛生大會，並讓成功對抗疫情並受到國際讚揚的「台灣模式」（Taiwan Model）與世界各國分享。

(中時電子報)