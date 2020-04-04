新冠肺炎疫情蔓延全球，美國羅斯福號及雷根號兩艘航空母艦相繼傳出艦上官兵確診；前副總統呂秀蓮表示，這是美國在亞太地區戰略很大的缺口，也是台灣很大的危機，國防部也要「超前部署」，讓國人知道危機意識，戰爭腳步已經到台灣海峽中線了，如何防止戰爭？政治人物不要再亂講話，不要再刺激中國。

呂秀蓮強調，若在國防上沒有超前部署，大家會無感，大家要思考，「一定要戰爭嗎？要再吵統獨嗎？」

呂秀蓮在臉書直播節目指出，美國羅斯福號及雷根號兩艘駐守亞太地區重要的航空母艦，官兵船員有人確診，只要有人確診，周遭全被隔離檢測、治療、休養，這兩艘通通不能動彈，沒有美國三番兩次出動軍艦靠近台灣，警告中國，台灣的安全威脅更直接，現在在越來越緊迫的時刻，這兩艘軍艦動彈不得，國人應該要關心。

她說，美國最近通過「台北法案」，在防禦上跟台灣合作，這讓中國格外眼紅，並公開表明，絕不以外國勢力打台灣牌，美方做法嚴重干涉中國內政，破壞台海和平穩定，向台獨勢力釋放錯誤訊息；中國已拉高嗓子嚴正警告，台灣人民不能不關切。

她指出，人民解放軍為何對台灣威脅越來越大，第一是要測試台灣的政治意願跟局限性，第二是要持續武力威脅，企圖利用疫情煽動台灣的失敗主義者，讓大家害怕，並降低經常飛行的敏感性，測試我國軍應變能力，好知己知彼。

呂說，這時是危急的，因為台灣目前全部心力放在防疫、抗病毒，社會活動越來越萎縮，疫情若無止盡，民生經濟通通停擺，就會破產，產生很多社會、家庭問題，所以社會會有很多虛空階段，對其他國家來講，專門應付這些病毒就透不過氣來了。

呂指出，這段期間台灣另一個威脅來自中國大陸，國軍雖然有演習，卻是被動的，而國人也無感，病毒能克服是因為我們超前部署，但是現在中美隨時可能軍事衝突，且已經短兵相接，離台灣越來越近，若在國防上沒有超前部署，大家會無感。

她說，「鄰家失火我們不要放鞭炮，不能幸災樂禍」，台灣要確保安全，國人就要有國防意識，希望國防部看到這次防疫中心如何帶領全國同胞一起度過病毒危機，也把國防意識、國家安全重要性告訴大家，讓人民做國防部的後盾，讓國人知道危機意識。

(中時 )