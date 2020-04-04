大陸常駐聯合國代表、特命全權大使張軍4日在中共中央機關報《人民日報》撰文指出，疫情拉開了「社交距離」，卻擋不住安理會行動的腳步。安理會正常履職本身就是抗疫努力，向世界傳遞著信心和力量。

張軍表示，剛剛過去的3月，大陸擔任聯合國安理會輪值主席。隨著美國疫情形勢日益嚴峻，聯合國工作受到嚴重影響。安理會既有工作計畫被打亂，原定會議被迫取消，舉行實體會議也面臨重重困難。疫情拉開了「社交距離」，卻擋不住安理會行動的腳步。

文章稱，大陸擔任輪值主席以來，同成員國密切協作，全力應對疫情影響，對內探索應急工作方案，對外堅定履職盡責，內外工作均有新突破、新成果，更形成一套新模式、新規則，確保了安理會在困難時期有效運轉，以實際行動守護世界和平與安寧。

文章表示，安理會正常履職本身就是抗疫努力，向世界傳遞著信心和力量。疫情挑戰前所未有，安理會如何應對無先例可循。陸方團結各成員，開拓創新，探索出一套安理會應急工作新模式，更有兩個突破屬於歷史首次。安理會歷史上首次舉行視訊會議，並逐步形成一整套工作規則，歷史上首次以書面投票程式通過4分決議，開創了歷史先河。

張軍說，安理會代表聯合國全體會員國履職，公正、透明、高效、務實是陸方擔任安理會輪值主席秉持的根本原則。今年3月不僅是大陸的「主席月」，更是一次安理會成員的集體「征程」。新冠肺炎疫情的發生是不幸的，但幸運的是以聯合國為核心的多邊體系堅強有力，人類社會成員比以往任何時候都更加相互依存、命運與共。面對這場大考，大陸作為安理會輪值主席，沒有被困難嚇倒，始終在推動安理會奮力前行，一刻都沒有放鬆履職。

文章指，今年是聯合國成立75周年。正如習近平總書記指出，陸方始終相信，多邊主義是最符合各國人民利益的必由之路。結合此次在艱難時期擔任安理會輪值主席的經歷，對聯合國成立75周年最好的紀念，就是重溫簽署《聯合國憲章》的初心，積極踐行多邊主義。大陸將一如既往，以行動維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，推動構建人類命運共同體。

(中時 )