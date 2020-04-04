防疫該不該戴口罩，最近美國討論聲音愈來愈多，美國一位感染科專家早先在世界頂尖醫學雜誌說，一般人除非生病不用戴任何口罩，疫情期間只有勤洗手才能預防感染，結果3周過後他任職的醫院竟有60多位醫療人員中鏢。

胸腔重症醫師蘇一峰在臉書上發文說，美國Boston知名醫學中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）的感染專家，3/4仍然在世界三大內科醫學期刊的美國醫學會醫學雜誌JAMA上發表文章，告訴大家，「一般人除非生病不用戴任何口罩，疫情期間只有勤洗手才能預防感染喔」！

蘇一峰指出，這樣的論調出來後，結果美國就爆發成全世界重災區了，這家醫院3/30還傳出60多位醫療人員發生院內感染……。有名期刊講的不一定就是對的……。

蘇一峰認為，有名期刊講的不一定就是對的，不過，也有網友挑戰其觀點，直指美國的嚴重疫情是來自沒有早期防堵，蘇一峰回應說，美國失守的主要原因應該是太輕敵了，而口罩只是輕敵的冰山一角。

網友對該不該戴口罩，也各有話說，「19世紀是洗手的故事。2020是口罩的故事。」、「輕症加無症約是60%，難分辨誰是投手誰是捕手」、「跟政府一直宣導的『健康的人不用戴口罩』概念很像，只能慶幸多數民眾還是有自己的判斷」、「也許一般人不用戴口罩的前提是所有生病的人都戴上了口罩。只是那是不可能的。」、「確實在這病不可能」。

(中時電子報)