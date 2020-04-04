美國約翰霍普金斯大學曾預測，台灣靠近中國這個疫情爆發地的位置，確診人數有望飆升至世界第二，不過近日美國脫口秀主持人梅爾（Seth Meyers）拿台灣與美國相比，認為我國防疫做得非常好，也非常欽羨台灣從入境後就有一連串的措施，不僅打臉專家測愈，更令他相當欽羨直呼：「乾脆再送追劇帳號？」

美國新冠肺炎疫情嚴重，至今確診人數突破27萬大關、累積4000死亡，梅爾在《賽斯·梅爾深夜秀》表示，現在美國疫情如此嚴重，其實是可以避免的，他說：「只要看看那些防堵疫情成功的國家，那些距離疫情爆發地超近的國家，像是台灣。」

節目中提到，約翰霍普金斯大學先前預測，台灣確診新冠肺炎的人數有望飆升至世界第二，但如今卻有80個國家的確診人數高於台灣，然而，我國的防疫佈署不僅打臉專家的預測，更讓梅爾驚呼連連。

梅爾說：「我的老天啊！他們幫你量體溫、做篩檢、送妳回家，還有告訴APP告訴你要去哪裡買口罩，要不要乾脆再讓每個人免費追劇半年？」他也表示，台灣的防疫絕對做得比美國還要好，「跟台灣相比，當你入境美國時，安檢人員可能不會對你量體溫，但他們會對你做全身搜索，就因為你帶了一瓶超過100毫升的洗髮精。」

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(中時電子報)