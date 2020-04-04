24歲歌手賴慧如近期拍攝民視《多情城市》，劇中飾演心機女「江慧君」，讓觀眾恨得牙癢癢，首次演出八點檔，演技就獲得好評。但其實戲外賴慧如相當開朗、好相處，不過她卻自曝，小時候過得很辛苦，常被同學霸凌、嘲笑沒爸媽。

賴慧如曾參與歌唱選秀節目《明日之星》，後在《我的老師叫小賀》殺青酒公布與導演高琮凱結婚，2017年生下女兒恩恩，一家3口生活幸福美滿。

不過，賴慧如卻透露，自己童年有一段悲慘的過去。根據《聯合報》報導，賴慧如從小因為爸爸病逝、媽媽改嫁，因此在阿嬤的照顧下長大，導致常遭同學霸凌、嘲笑沒爸媽，有一次還被關在廁所睡，小小年紀就得到憂鬱症。

幸好，賴慧如發現自己有歌唱天份，在阿嬤的鼓勵下，參加各種歌唱比賽，建立自信，成功克服憂鬱。現在賴慧如還挑戰演出八點檔，在《多情城市》靠著暗黑反派角色「江慧君」，讓觀眾對她留下印象深刻。

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(中時電子報)