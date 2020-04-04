美國總統川普周四（2日）發推文，預期沙烏地與俄羅斯將減產1000萬桶，激勵油價上周大漲逾3成；俄國總統普丁周五也釋出善意，他願意結束沙俄長達1個月石油戰，但要求美國與其他OPEC產油國必須加入減產協商。

川普在推文提到，「沙國王儲沙爾曼通稍早跟俄羅斯總統普丁電話溝通過，我預期並希望他們約減產1000萬桶，也許還會更多」。隨後，川普又發推文指出，「可能高達1500萬桶」。

普丁表示這個減產幅度是有可能的，稱俄羅斯始終希望石油市場長期穩定，不希望油價過高或過低，認為全球能源市場的形勢依然復雜，產油國應該齊心協力。不過減產前提是美國也應加入。

投資者期待全球主要產油國將進行減產，紐約油價周五（3日）持續上漲，漲幅11.93%，收在每桶28.34美元，本周累升31.8%，創歷史上單周最大漲幅；布蘭特原油勁揚13.9%，收在每桶34.11美元，本周漲幅 22%。。

(中時電子報)