茂盛醫院執行長特別在兒童節當天送上「防疫慶生禮」給在兒童節當日生產的產婦及寶寶們。（茂盛醫院提供／台中馮惠宜傳真）

今天是一年一度的兒童節，茂盛醫院特別為兒童節寶寶切蛋糕慶生，更致贈「防疫慶生禮」給新手媽媽。執行長李俊逸表示，希望帶給這些珍貴的寶寶與媽媽更多的防護妙招，以安然度過新冠肺炎的威脅！茂盛醫院醫護人員更製作防疫小叮嚀的舉牌，提醒家長們不要親吻嬰幼兒、勿與之共食、勤洗手、載口罩、不要趴趴走，更感謝衛福部長陳時中守護台灣人的生命！

台灣的防疫措施雖超前部署，仍傳出4歲的小朋友中招，美國更有6週大的小嬰兒死亡！但兒童是國家未來的希望，以孕育試管嬰兒聞名海內外的茂盛醫院特別在兒童節當天送上大蛋糕為兒童節出生的新生兒慶生，李俊逸更致贈「防疫慶生禮」給產婦，裡頭包含：幼兒專用乾洗手、可愛造型布口罩、娃娃車防風套…等防疫小物。他說，希望帶給這些珍貴的寶寶與媽媽更多的防護。

另，李俊逸也提醒家長雖然新冠肺炎病毒感染力強大，但家長不用過度緊張，尤其新生兒篩檢不能少，並應依照寶寶健康手冊上註明的時程，準時施打各種預防針。若是寶寶生病要緊快就醫，若延誤就醫，反而得不償失！

李俊逸還提供多項防疫妙招供家長參考，他說：「大人回家後要勤洗手、換衣服或洗完澡，再抱小朋友，手機勿讓孩子玩；同時，也可幫寶寶勤洗手、戴口罩(一歲以下則不建議，以免阻礙呼吸)，出門前先幫娃娃車套上防風套。此外，睡眠充足與飲食均衡，也能提高寶寶的抵抗力！」至於，居家環境則要用稀釋的漂白水經常清潔，玩具要常消毒，以避免孩童亂摸導致間接傳染。

(中時 )