胡蘿蔔、青蔥先別扔！不少民眾為了降低新冠肺炎疫情的風險，選擇減少出門頻率，但是經常待在家快悶壞了該怎麼辦呢？新北市政府綠美化環境景觀處建議大家，可以利用採買的蔬菜自己在家動手做園藝，平常在菜市場買的蔬菜如胡蘿蔔、青蔥等，調理時切除的部分除了直接丟廚餘桶之外，也能回收再利用。利用生廚餘種植的蔬菜既可省錢、吃的美味健康？

青蔥亦為常見的食材，切下的根部也能夠用來種植。（圖取自新北市景觀處官網）

胡蘿蔔及青蔥都是極為常見的蔬菜，通常在調理時會將胡蘿蔔的頂頭部分(連接葉子處)及青蔥的根部切除，切除的部分不要急著丟入生廚餘回收桶，將胡蘿蔔頭置入容器中再加點水，光線足夠的狀況下胡蘿蔔會逐漸長出新葉子並開花，嫩葉可以做沙拉，花朵則可以作為園藝光賞；蔥的根部則可以直接埋入土壤中，適當的澆水照顧會漸漸長出嫩綠色的蔥段，摘下洗淨即可入菜。

胡蘿蔔為常見的食材，頭頂部(連接葉子處)可回收再種植。（圖取自新北市景觀處官網）

鄰里社區利用住家的陽台、露臺或屋頂等種植可食地景，是打造自家食材庫，隨手摘即可食，同時也能綠美化生活空間，以達到美觀、便利與趣味之目標。有關種植指引，在新北市政府綠美化環境景觀處官網)都能查詢。景觀處鼓勵民眾防疫期間在家動手DIY，即日起至109年4月8日，只要到新北市農業局-稼日蒔光FB粉絲專頁按讚，並標註兩位好友留言「生廚餘種菜好方便，新北可食地景在我家」即有機會可獲得種子3包。

蔥的根部則可以直接埋入土壤中，適當的澆水照顧會漸漸長出嫩綠色的蔥段。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)