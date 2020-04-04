新冠肺炎病毒檢測耗時，不像流感病毒可快篩，目前各國研究單位與藥廠都積極投入研發。而國衛院2日宣布，成功使用SARS抗體研發出可檢測新冠肺炎的快篩試劑，預計下週公開招商說明；另外，中研院開發的新冠病毒核蛋白免疫快篩裝置原型，也已在優化量產驗證階段。

目前檢測新冠肺炎病毒，主要依賴核酸檢驗方式進行，不僅需要特殊儀器更需耗費4個小時等待時間。國內各研究單位為此積極努力研發快篩試劑，期望加速提升採檢量能有成，目前已先後傳出好消息。

國衛院副院長司徒惠康表示，國衛院研究發現，新型冠狀病毒的抗原部位與SARS吻合，在經過1個多月測試後，證實SARS抗原部位的單株抗體確實可辨識新冠肺炎病毒，進行篩檢實驗也僅需花費約10到15分鐘就能有結果，後續將盡快確認快篩試劑的專一性及靈敏度，預計下周舉行招商說明並進行試量產。

而中研院也在日前宣布，院內基因體研究中心研究員楊安綏研究員團隊，已成功製造出能辨識新冠病毒蛋白質的單株抗體群，可作為檢測快篩裝置的關鍵試劑。研究團隊針對7種人類冠狀病毒核蛋白（Nucleocapsid protein）抗原，46株單株抗體中，其中有1株抗體有極佳的單一辨識性，只對新冠病毒有反應，並不會與SARS、MERS病毒或其他導致一般感冒的冠狀病毒有交叉反應，快篩時可有效判別是否感染新冠病毒。

此外，新冠病毒核蛋白免疫快篩裝置原型，已進入初步優化量產驗證階段，且已經在3月23日召開招商說明會、3月27日啟動技轉程序，目前已有數家廠商有意願承接，將儘快與符合標準的廠商簽訂材料移轉合約。

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(中時電子報)