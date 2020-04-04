「一覺生吐司」從食材的採購及運用獨特的知識、工法與技術，原汁原味呈現日本的「生吐司」，確保產品具有最高品質水準，日本最道地的麵包在台灣重現。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情讓全球超過9億人口宅在家，台灣也制定社交距離以防範群聚感染，4月1日在台中大墩路開幕的「一覺生吐司」專賣店由於天天限量販售400條吐司，從開幕以來天天出現排隊人龍，民眾戴口罩守候，人龍比藥局排口罩民眾更長，店家透露預約訂單還排到5月初。

一覺號稱是台灣第一家、專賣生吐司的專門店，生吐司是近兩年在日本崛起的烘焙明星商品，「生」即新鮮的意思，其原料與製程都與傳統吐司不同，口感綿密柔滑帶著淡淡奶香。一覺創辦人李宗明回憶，他第一次吃到生吐司的滋味時，相當驚豔，讓他對吐司的刻板印象就此改觀，也帶著好奇心，尋求日本職人協助合作，經數千次反覆的實作，才調配出最適合台灣的完美比例配方，「一覺」也從此誕生。

李宗明指出，生吐司不只是使用高級、簡單、原味的食材，其製程細節也相當講究，無論是原料的選用與比例、麵團的揉捏、環境與時間的精準控管，才能成就有生命的生吐司，也因為它是有生命的吐司，賞味期只有三天。

「一覺」只賣原味經典一種口味的生吐司，有一斤、兩斤兩種包裝，一天限量400份，其中60條開放預購，其他部分則採現場排隊購買，開幕以來，10：30開賣，9：00就有人到現場排隊，天天完售，連預購訂單都滿溢到5月初，絲毫不受疫情影響。

(中時 )