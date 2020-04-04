桃園市桃園區45歲吳姓男子與40歲邱姓女友，上月底從日本返台，為居家檢疫對象，預計本月15日解除管制，不過2人卻於2日失聯，警方3日獲報上門找人，進屋發現2人早已死亡，警方初步未發現外力介入跡象。詳細死因仍待調查。

據了解，吳、邱2人3月31日返台後，回到桃園租屋處進行居家檢疫，1日早上9時許，2人還和桃園區公所檢疫人員通電話，狀況一切正常。

不過2日2人手機有通，但未接聽，轄區警方接獲通報，和檢疫人員前往住處查看，警方和檢疫人員在門口還有聽到電視聲響，不過按門鈴無人開門。但因2人手機定位並未離開住處，員警和檢疫人員就先行離去。檢疫人員透露，因為檢疫對象拒絕合作很常見，加上手機定位並未離開現址，初認未違規，才會先離開。

3日檢疫人員因無法和吳、邱取得聯繫，認為事態嚴重，和警方聯絡屋主後，前往2人住處開門，發現2人手機放在客廳桌上，2人則雙雙躺在房間床上，早已氣絕多時。

據悉，2人自2018年起在該處租屋，繳房租正常，唯有此次因2人居家檢疫，曾和房東商量等到解除管制後再洽商房租。目前警方已經聯繫2人家屬處理後事，預計4日相驗2人遺體，並由法醫解剖了解死因，至於2人有無精神或其他疾病病史，仍有待進一步釐清。

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