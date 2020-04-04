今天四月四日是兒童節，但受肺炎疫情影響，許多小朋友都被父母要求不能隨便亂跑，曾在台視擔任主播的何庭歡，就發文曬出幾張自己孩提時的照片，許多網友看完直呼，「要被萌暈了，真的好可愛！」。

今年31歲的她，曾在高雄市長韓國瑜打總統選戰，為其擔任發言人，在韓敗選後，出國休假，1月底結束波蘭之旅後，更曾秘密返回老東家台視，一度被外界認為要回鍋老東家。但後來幾經接觸，近日在臉書宣布，找到新工作。

原來是要回到她曾實習的單位「中廣新聞網」，而中廣現也是藍營資深媒體人趙少康旗下的廣播媒體事業。何庭歡1日表示「不是愚人節消息！真心不騙！下週一（4/6）上午 11:07-12:00」將在《中廣》主持新節目「生活有夠歡」。

何庭歡3日也提前在臉書曬出幾張美照，可以看出從小就是美人胚子，一顰一笑都很生動活潑，還有一張拿麥克風的照片，也不難看出，她從小就對演藝主持事業相當有興趣和信心。

(中時電子報)