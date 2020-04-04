女星許瑋甯去年年底遭爆料與攝影師劉又年秘婚，更被直擊無名指帶有婚戒，但當時女方否認有老公。近日許瑋甯受訪時罕見曝光男友的暖心舉動，由於對方的貼心讓她彷彿看到外公的影子，因此自嘲擁有「戀父情結」。

據《自由時報》報導，許瑋甯某天發現家中桌腳全部都被劉又年黏了起來，之後詢問才知道，原來男友發現自己常撞到桌角而受傷，所以才會這樣做，也令許瑋甯自嘲：「我一開始還覺得撞一下沒什麼，包起桌角反倒像是保護嬰兒，他才說平常他在的話可以幫忙處理傷口，但要是有一天他外出工作，我要是傷得很嚴重，他會很擔心。」

談到現實中對婚姻的看法，許瑋甯表示，從小是由外公、外婆帶大的，兒時因調皮被外婆罰跪時，外公都會要她馬上起來，擔心她因此膝蓋瘀青，而劉又年的貼心暖舉也被許瑋甯稱讚像當年的外公一樣貼心，還開玩笑說：「這樣說好像有點戀父情結。」

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(中時電子報)