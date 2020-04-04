清明連假吸引不少遊客到離島小琉球遊玩，但有民眾於3日下午17時許報案指稱，在花瓶石附近海域發現浮潛遊客騷擾海龜情形，海巡人員立即動員追查，隨即在中澳沙灘發現正準備離開19歲法籍男子，經偵訊後全案依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦。

根據目擊遊客表示，當時在花瓶岩附近海域浮潛拍攝海底生態時，畫面正好記錄到一男性浮潛遊客出手觸摸騷擾海龜行為，上岸後立刻提供所錄影片，希望能夠找出影片中的人。

小琉球安檢所受理報案後，立即前往事發附近沙灘比對追查，最後在案發沙灘發現影片中騷擾海龜的法籍男子，隨即將其帶回實施筆錄訊問。

第五岸巡隊主任陳科志表示，小琉球近幾年保育有成，已是台灣著名保育類海龜棲息地，更有「海龜之島」美譽，因此呼籲前來遊玩的民眾，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護臺灣珍貴的海洋野生動物。

(中時 )