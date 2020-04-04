眼見部分NBA老闆在新冠肺炎疫情期間，不但不肯率先伸出援手，甚至還有老闆先砍員工薪水，拓荒者明星後衛麥科倫4日接受《The Athletic》訪問痛批，「你的沉默不語已經代表你的態度，如果你真的不想有所行動，也應該說出來！」

「看看一些還沒從自己口袋掏錢的老闆，或直到球員先有行動，才自掏腰包的老闆，這顯示他們是怎樣的人，畢竟他們都是億萬富翁，」麥科倫說，「我從不計算別人有多少錢，但你所處位置就該發聲，或是跳出來說不會做這些事情。」

起碼麥科倫在批評這些「摳門」老闆之前，自己率先捐出17萬美元給波特蘭當地社區的新冠肺炎救濟會，他的拓荒者隊友利拉德也捐了10萬美元給暫無收入的拓荒者主場時薪員工，拓荒者老闆與管理階層則捐出140萬美元當救助金。

目前做出最摳門行為的NBA老闆是七六人老闆賈許哈里斯，他上月底率先宣布所有員工降薪2成，隨即遭到外界痛批，他才連忙收回成命，趕緊捐款期望救火，可惜外界對於這名擁有38億美元身家的老闆竟然如此摳門，早已爭相唾棄！

(中時 )