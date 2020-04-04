為防堵新冠肺炎傳播，中央流行疫情指揮中心提出室內1.5公尺的社交距離，交通部表示，民眾搭乘大眾運輸必須戴口罩，若車上不能保持社交距離不得吃東西。台鐵與高鐵今日宣布，即日起禁止在車上飲食，明起則暫停列車上的便當、餐飲販售。

交通部台鐵局表示，配合疫情指揮中心指示「防疫社交距離」要求，減少車勤人員與旅客接觸及避免旅客於列車上用餐引起的感染風險，自4月4日起暫停列車電話預訂與票訂便當服務。另自4月5日起各列車停售便當，飲料與食品，同時停止交付乘客票訂或電話訂購的便當，已票訂便當的旅客請於乘車前至售票窗口退訂、或待車服人員於車上退款。

台鐵說，若未能維持適當社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐，台鐵將配合據以勸導旅客遵守規定勿於車上飲食。

台灣高鐵公司也指出，即日起勸導旅客勿於車廂內飲食，自備餐食或商務車廂旅客，請將餐點攜帶下車後再行食用。明日起高鐵將調整車廂服務內容，全面暫停列車上高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，並同步撤除椅背網袋內的「TLife」車上雜誌；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝甜鹹點心各1份及瓶裝水，並停止提供書報雜誌。

高鐵公司表示，5日起雖停止列車上推車販售服務，但車站內仍將販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務，呼籲旅客用餐時遵循疫情指揮中心的「防疫社交距離」指引，以安心享用美食。

(中時 )