劉樂妍發文。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

女星劉樂妍近年將重心移往大陸，上月她回台就診，之後她澄清是因腸沾黏腹痛發炎。昨(3日)她發文說收到粉絲傳來的舊照，讓她一陣回憶上心頭，心情相當激動，她分享年輕時放棄學業，選擇工作並照顧重病爺爺，難過爺爺最後不幸病逝，嘆說：「爺爺，被留下來真的是太苦了」。

劉樂妍上月底結束居家檢疫，昨她在微博分享收到一組年輕時的舊照，想起當年邊陪爺爺住院邊賺錢的日子，「我時間不能浪費在學校，因為我爺爺在醫院。所以我把舞蹈用筆記記下來以後，我回醫院在爺爺病床旁邊練。」

沒想到劉樂妍的爺爺當時吐槽她：「這也不好看啊！這怎麼能賺錢呢？」後來劉樂妍找同事在病房跳了一次給爺爺看，爺爺看完之後笑了，劉樂妍也承認：「雖然我以前小時候沒有舞蹈基礎，但是衹（只）要廠商給的錢到位，我什麼都能突然會。」

劉樂妍更說：「其實如果我的家裡還有任何一個人。我是絕對不會來北京的」，後來她離開台北去大陸生活，想到現今種種，直呼「被留下來」實在太苦，網友安慰她說：「加油！努力又孝順的樂妍！」、「雖然你沒有負責任的爸爸媽媽，但是你有世界上最好的爺爺奶奶」、「哈哈，你台北居然還有粉絲」、「看的眼睛有點酸」。

(中時電子報)