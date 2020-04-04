31歲湯姓男子1日凌晨駕駛市價逾百萬元的特斯拉Model 3電動車，行經桃園市龍潭區中正路時，疑車速過快自撞分隔島後翻覆起火，逃生不及當場被燒成焦屍。警方調查，死者是桃園龍潭大地主之子，家屬聞訊悲痛不己。

湯男1日凌晨12時30分許駕駛特斯拉電動車返家行經桃園龍潭中正路佳安段，疑因車速過快失控撞上分隔島後翻覆起火。警消據報趕往搶救，但駕駛湯男頭部被B柱壓困，當場被燒死在駕駛座上，警方初步研判，事故地點為下坡路段，疑因車速過快加上當時天雨視線不佳釀禍。

警方調查，死者家中經濟優渥，平日對人和善，當晚訪友後準備駕車返家，不料遭遇死劫。

桃園市消防局特搜大隊教官來張智分析說，電動車鋰電池可產生400伏特電能，搶救時若未即時斷電，不論救護人員或受困車內駕駛、乘客，都有可能瞬間觸電失去生命跡象。至於大型電動巴士所產生的電能更高達1000伏特以上，消防人員在類似救災救護前一定要先行斷電，否則將造成二度傷害。

來張智說，國內電動車事故日漸增加，搶救時除要注意斷電外，因電動車、油電車較一般燃油車有噪音小特點，事故發生後通常無法判別車輛熄火或仍在發動中，若未以輪檔、檔板固定車輛，有可能在救護過程觸動油門，造成車輛暴衝，國外已有類似傷亡案例。

(中時電子報)