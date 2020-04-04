【現場直播】侯友宜視察淡海輕軌防疫工作｜2020.04.04

新冠肺炎疫情嚴峻，各縣市都受到挑戰，防疫拉警報，今日新北市長侯友宜前往淡海輕軌視察，對新北大眾交通運輸的防疫狀況相當關心。

侯友宜呼籲民眾搭乘大眾交通運輸工具都要戴起口罩，並感謝車上已配戴口罩的乘客。

(中時電子報)