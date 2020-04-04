影》視察輕軌防疫 侯友宜宣導民眾搭大眾運輸應戴口罩 10:152020/04/04 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】侯友宜視察淡海輕軌防疫工作｜2020.04.04 新冠肺炎疫情嚴峻，各縣市都受到挑戰，防疫拉警報，今日新北市長侯友宜前往淡海輕軌視察，對新北大眾交通運輸的防疫狀況相當關心。 侯友宜呼籲民眾搭乘大眾交通運輸工具都要戴起口罩，並感謝車上已配戴口罩的乘客。 報名國民黨海選遭質疑 韓粉網紅嗆：沒人比我忠誠 (中時電子報) #侯友宜 #防疫 #視察 #民眾 #大眾交通運輸 也許您會感興趣 推薦閱讀 Gogoro捐電動機車 助桃市防疫 04:102020/03/31 產業特刊 11處私有市場 防疫待加強 04:102020/03/31 地方新聞 高官們的「鴕鳥卡臣」 04:102020/03/31 時論廣場 居家檢疫者安心在家 高雄百家親善旅館招手家人住 17:252020/03/31 生活 北市防疫旅館再增一間 放寬地毯限制 17:292020/03/31 生活 旅宿業「安心防疫」 觀光局每房每日補助1000元 14:232020/04/01 生活 邀旅宿業「安心防疫」 交通部每房每日補助千元 14:382020/04/01 生活 疫情衝擊 宮廟參拜信徒腰斬 04:102020/04/02 地方新聞 宜縣針對公共區域 地毯式消毒 04:102020/04/02 地方新聞 桃竹苗公共場域 防疫大消毒 04:102020/04/02 地方新聞 政治熱門新聞 一張台南現場照片 宅神：我嚇到屁滾尿流 - 政治 立委最新民調出爐 網看完驚嘆6字：玩完了！ - 政治 比韓國瑜搶眼？ 網驚：他才是高雄市長吧！ - 政治 韓國瑜執政後出現這場景 網驚喊：這是高雄嗎？ - 政治 何庭歡找到新工作囉！喜曬「清純」美照 網驚喊10字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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