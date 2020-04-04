中市培訓視訊教學種子教師。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府教育局為提升E化教學成效，除已建置「台中市線上教學資源中心」，日前更推出「教師線上直播教學教育訓練」，傳授如何使用各種直播軟體、數位教材與平台，豐富教學內容與效果，截至目前已培訓180位種子教師，將持續推動，精進數位教學知能。

教育局指出，3月5日至9日共舉辦6場次線上教學資源應用及視訊直播教學增能研習，培訓180位種子教師，參與教師反映熱烈，未來規劃至 4月13日止，陸續加開線上直播教學培訓15場次，預計培訓至少450位教師。

大元國小教師蘇明進指出，教育局幫師生申請G-Suite帳號，透過Google Classroom功能，各班都建置防疫教室，參與過程中，發現課堂上不太開口的學生，網路視訊時反而積極且踴躍發言，透過線上直播教學，讓教師教學方式更多元，也讓學習與生活情境相互連結。

擔任研習講師的烏日國小校長沈俊達表示，防疫學習並重，停課絕對不是停學，教育局線上教學資源中心彙集教育部線上教學便利包，以及各大數位學習資源、平台與工具，方便教師線上同步直播教學，鼓勵師生防疫期間應用視訊互動關懷，讓教育不間斷、學習不落後。

(中時 )