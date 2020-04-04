受新冠肺炎疫情衝擊，公有零售市場業績平均少４成。（吳敏菁攝）

受新冠肺炎疫情衝擊，公有零售市場業績平均少４成。（吳敏菁攝）

菜籃族有福了！經濟部研擬傳統市場與夜市「因應新型冠狀肺炎病毒疫情紓困方案」之市場基礎設施改善，每處市場最高補助500萬元。彰化縣18鄉鎮市共設32處公有零售市場，彰化縣政府經初步調查，12鄉鎮15處公有零售市場提報需求，籲請還没有提報的鄉鎮市公所，把握最後時間，4月6日前將設施改善計畫書函報縣府。

新冠肺炎市場衝擊，公有市場銷售平均減少4成，近年來超商崛起，就已經衝擊到零售業者的業績，風光不如從前，受到疫情影響，彰化縣共2360承租公有攤商，更感受前所未有的危機。但許多打出招牌業者的業績還是不錯，菜籃族也認為零售市場有無法取代特色，讓採購更豐富，一攤又一攤，各有特色，還兼具人情味，環境整頓，上菜市場樂趣無窮，未來仍可期。

經濟部為推動公有零售市場及列管夜市環境優化振興措施，改善相關設施功能，以減輕新型冠狀肺炎病毒疫情之影響，加快產業復甦，3月24日函頒「經濟部辦理公有市場及列管夜市設施改善補助作業要點」，計畫所需經費採地方自籌與中央補助各為一定比率方式分攤，彰化縣補助經費比率最高為90％，另10％地方配合款由各執行公所自籌辦理，每市場最高補助經費500萬元。

經縣府轉請各鄉鎮市公所檢視所轄公有零售市場及列管夜市，就功能尚待改善設施踴躍提報，目前有田中、二水、鹿港、北斗、溪州、花壇、社頭、員林、二林、竹塘、秀水各一處及彰化市4處共15處市場提報需求。縣府近日也主動聯繫未提報的鄉鎮公所儘速提出計畫書，於4月6日前函報縣府，以利彙整各鄉鎮市公所提出的設施改善計畫書後，函送經濟部爭取補助經費。

(中時 )