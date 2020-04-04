台中市大里區發生一起離奇車禍，特斯拉車主分享車買不到一個月就被撞，肇事者是全國最年輕駕駛，雖僅5歲而已，但很勇敢留下來處理，其中男童接受酒測的身影曝光後，引起網民暴動喊，太可愛了！

一名特斯拉車主在臉書上分享，買不到一個月的特斯拉今被擊落了，肇事者是名年僅5歲的男童，由於車子保險相關的問題，因此原PO只能勞煩波麗士大人來處理。

從原PO貼出來的照片中可見，小男孩的腳踏車撞上特斯拉的車門。而警察到場後也依照相關規定，對事故車輛進行距離測量，並對肇事駕駛進行酒測，畫面中可見，小男孩在家人的陪同之下，挺起胸膛勇敢的留在現場處理問題。

原PO表示，弟弟真的很勇敢，也還沒發生什麼事，車輛已經進行簡單的鈑金處理，也與對方達成和解。而這則貼文至今累積近8千個讚，並被分享上千次，引發網友討論。

整起事件讓許多網友看了嘴角失守，「這搞笑，也是很好的示範」、「看小孩酒測姿勢，以後不簡單」、「只能用零用錢支付了，那種車應該沒辦法投保」、「長大可以大聲的說我五歲撞過特斯拉」、「弟弟真的很有責任感！原諒他吧」、「笑死，好可愛」。

網友也搞笑回，弟弟的姿勢不是勇敢，是旁人要拉住，不然他要揍警察了；酒測完後，是不是還要檢查駕照呢？單車沒保強制險怎辦？讓許多人笑歪。

(中時電子報)