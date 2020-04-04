清明防火宣導 消防寶寶也戴口罩 11:122020/04/04 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市消防局第二大隊同仁上午至楊梅富岡集義祠進行清明防火宣導，並示範正確打噴嚏遮住口鼻方式。(桃園市消防局第二大隊提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防寶寶宣導清明防火也戴上口罩，形成有趣畫面。(桃園市消防局第二大隊提供／楊宗灝桃園傳真) 桃園市消防局第二大隊4日上午至楊梅富岡集義祠，進行清明掃墓防火宣導，現場除準備水袋提供民眾澆熄金紙燃燒餘燼，負責宣導的「消防寶寶」也戴上口罩，形成有趣畫面。警消同仁配合婦宣隊示範正確咳嗽、打噴嚏以手臂遮住口鼻方式，提醒掃墓民眾也要注意防疫。 (中時 ) #新冠肺炎 #警消 #消防寶寶 #富岡 #集義祠 #打噴嚏 #金紙 #餘燼 #水袋 #掃墓 #防疫 #口罩 #咳嗽 也許您會感興趣 推薦閱讀 長釘封門 北韓新冠患者一家五口慘死 17:442020/03/31 國際 日公布新冠肺炎死者大體的處理準則 20:082020/03/31 國際 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 1分鐘看世界》全球確診破82萬 秋季疫情恐大爆發 08:052020/04/01 國際 口罩別亂丟！環保署宣布即日起「加重罰鍰」最低3600元 22:312020/04/01 生活 快評》口罩不增售 蘇貞昌恐食言而肥 23:372020/04/01 政治 幾米娃娃戴口罩 假的啦 04:102020/04/02 地方新聞 疫情罩得住 進電梯、公司先武裝 04:092020/04/03 焦點新聞 社交距離難規範 口罩戴好戴滿最有效 04:102020/04/03 生活新聞 擦撞中央分隔島後翻覆起火 男子當場被燒死 12:332020/04/03 社會 生活熱門新聞 確診女保全的「北部高級社區」到底在哪？陳時中回應了 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 指揮中心發布國家級警報 籲民眾勿前往墾丁等景點 - 生活 5歲童騎車撞特斯拉 挺胸勇敢酒測身影曝...網被萌翻 - 生活 廢死聯盟不爽翁仁賢伏法 宅神3句話嗆爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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