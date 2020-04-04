消防寶寶宣導清明防火也戴上口罩，形成有趣畫面。(桃園市消防局第二大隊提供／楊宗灝桃園傳真)

桃園市消防局第二大隊4日上午至楊梅富岡集義祠，進行清明掃墓防火宣導，現場除準備水袋提供民眾澆熄金紙燃燒餘燼，負責宣導的「消防寶寶」也戴上口罩，形成有趣畫面。警消同仁配合婦宣隊示範正確咳嗽、打噴嚏以手臂遮住口鼻方式，提醒掃墓民眾也要注意防疫。

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