2018年九合一大選，民進黨推出的候選人黃偉哲奪得36萬7518票，以38.02％的得票率當選市長。有網友問及，民進黨立委王定宇近幾年曝光度夠，會不會是黃偉哲八年卸任後的台南市長？該文引來許多網友回應，也有網友為了民進黨立委陳亭妃爭論不休。

網友elec1141在PTT發文指出，王定宇近幾年曝光度夠，他問及，王定宇會不會是黃偉哲八年卸任後的台南市長？

該文引來許多網友回應，網友stevencool表示，王定宇當然是黃偉哲接班其中一個人選，戰鬥力超級強，另一個就林俊憲，口才學歷也不錯。至於陳亭妃，該網友認為，若陳代表民進黨選台南市長就跟蔡其昌代表民進黨選台中市長一樣，國民黨會爽在心裡。

網友則紛紛回應表達意見，並認為「選王定宇水準沒比較高」、「陳亭妃好歹是黃偉哲當初最大的競爭對手」、「王定宇水準高？？一定是在開玩笑」、「不管藍或綠，王定宇或林俊憲絕對是前2名」、「王定宇比陳再差耶」、「台南人眼光會這麼差耶？」、「曝光率很高，感覺王有企圖心」、「黃偉哲還可以，王定宇我看台南又要沉淪好幾年」。

(中時電子報)