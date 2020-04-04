防新冠肺炎該不該全民戴口罩？中央疫情指揮中心昨宣布違返社交距離罰責後，台灣已實質進入全民戴口罩的新階段。美國現正處於疫情大爆發之時，政府也終於開始呼籲戴口罩，台大公共衛生學院院長詹長權告訴美媒觀眾，台灣人戴口罩具有「類似疫苗」的群體免疫作用，同時助於對疫情保持警覺性。

詹長權日前在臉書分享受邀參與《美國之音》現場連線有關Covid-19疫情的討論，與會來賓有Tom Frieden (美國前任疾管署署長) ,，Canbiar Ally (紐約 Albany Institue of International Health Education的主席），Ingrid Katz (哈佛大學醫學院助理教授），Jason Farkey (約翰霍普金斯division of infectious diseases aids service 教授）。

一位來自烏克蘭的民眾問到該不該戴口罩的問題，詹長權回答說，我們台灣人覺得在擁擠環境中戴口罩有助防疫。

詹長權解釋，從族群防疫學理上分析，一旦人群廣泛配戴之後，有可能產生「類似疫苗」的群體免疫作用，另外從台灣幾個月來的實際狀況觀察全民戴口罩的現象，發現戴口罩有維持民眾對Covid-19疫情警覺性的衛生教育功效。這些台灣人戴口罩的群體經驗，都是對防疫有正面效益的積極作為。

詹長權認為，最近隨著歐美疫情日漸嚴重、歐美口罩嚴重缺貨的險峻情勢，全民該不該戴口罩又成為國際防疫話題和各國政府要面對的難題。而且跡象顯示要不是全球口罩缺貨，全民戴口罩有可能成為一項全球防疫的新指引！

詹長權最後透露，美國之音再度邀他參加下一次的Town Hall Meeting，要來好好討論口罩問題，從這個邀請可以感受到世界各地很想了解台灣，到今天還算不錯的防疫成果是怎麼達成的？

(中時電子報)