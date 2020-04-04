男子陳屍石門水庫 疑失業投水 10:582020/04/04 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園石門水庫今晨傳出有民眾落水，警消緊急前往搜救。(桃園市消防局提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園石門水庫今晨傳出有民眾落水，警消緊急前往搜救。(桃園市消防局提供／楊宗灝桃園傳真) 桃園石門水庫今晨傳出有民眾落水，警消緊急前往搜救。(桃園市消防局提供／楊宗灝桃園傳真) 4日清晨有民眾在石門水庫壩頂報案疑似有人落水，桃園市消防局據報出動船艇、潛水人員前往搶救，救起落水35歲男子，已氣絕身亡。警方調查，該男子昨晚曾傳簡訊告知家人因工作不順無法照顧家庭，後就離家在石門水庫大壩徘徊，現場留有該男子皮包。據了解，死者從事餐飲業，這幾日都鬱鬱寡歡，詳細死因正由警方調查中。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #水庫 #男子 #石門水庫 #消防局 #桃園市 #石門水庫 #落水 #桃園市消防局 #餐飲業 #皮包 #鬱鬱寡歡 也許您會感興趣 推薦閱讀 百貨餐飲業 得易速搶商機 04:102020/03/31 地方新聞 助餐飲業拓展外送商機 台南4／1起補助外送上架費 16:522020/03/31 生活 無薪假續飆 住宿餐飲業成疫情重災區 10:572020/04/01 財經 《傳產》無懼疫情 桃園市3月買賣移轉年增36.6％、冠五都 13:412020/04/01 財經 《產業》餐飲業組8國聯軍 7日套餐搶自煮宅商機 15:062020/04/01 財經 南投婦人落水3屍4命案 相驗生前落水 15:162020/04/01 社會 餐飲業上架外送平台 1.1萬家每家補助1.5萬元 15:272020/04/01 財經 《產業》餐飲業結盟搶抗疫商機 後備生力軍蓄勢待發 16:142020/04/01 財經 《經濟》經部挺餐飲業度難關 祭出外送補助方案 16:322020/04/01 財經 無薪假增 住宿餐飲業最慘 04:092020/04/02 財經要聞 社會熱門新聞 桃園2同住居家檢疫者 陳屍家中 - 新聞 一人毀全城 毒王公務員瞞旅史接觸4萬人判刑 - 社會 特斯拉飆撞分隔島起火 龍潭大地主之子慘成焦屍 - 社會 板橋國小童墜樓！球鞋遺留窗台…送醫一度病危 家長痛心爆料 - 社會 廢死聯盟談翁仁賢「靈魂」 網怒：不想理解人渣！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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