桃園石門水庫今晨傳出有民眾落水，警消緊急前往搜救。(桃園市消防局提供／楊宗灝桃園傳真)

桃園石門水庫今晨傳出有民眾落水，警消緊急前往搜救。(桃園市消防局提供／楊宗灝桃園傳真)

4日清晨有民眾在石門水庫壩頂報案疑似有人落水，桃園市消防局據報出動船艇、潛水人員前往搶救，救起落水35歲男子，已氣絕身亡。警方調查，該男子昨晚曾傳簡訊告知家人因工作不順無法照顧家庭，後就離家在石門水庫大壩徘徊，現場留有該男子皮包。據了解，死者從事餐飲業，這幾日都鬱鬱寡歡，詳細死因正由警方調查中。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )