台北市一所國小56歲林姓男老師，與班上一名學生的44歲張姓氣質媽，發展出不倫戀，2人1年內通姦超過200次，直到張夫發現在電腦中發現「馬拉松瘋狂做愛」、「發抖浴室」等鹹濕對話，2人姦情才曝光，台北地院一審判賠男師應賠60萬。

判決書指出， 2015年9月張女出國旅遊，張夫在家中電腦的通訊軟體「Hang out」對話視窗，赫然發現妻子與林男有大量互傳鹹濕訊息對話，當場爆怒打越洋電話與妻子攤牌，張女後來認錯求和，並寫下自日書交代全部姦情。

張女坦承，林男2014年8月傳LINE跟她說，太太已人老珠黃，彼此感情不睦，且太太也曾婚外情。林妻隔月某日腦瘤開刀，林男送太太進開刀房後，就開車載張女到永和一家汽車旅館發生第1次性行為，此後，林男只要有空，二人就到汽車旅館做愛，有時還在車上「車震」，2人1年內發生超過200次性關係。

張女在自白書指出，她2015年2月帶小孩南下雲林玩，林男陪同南下，並安排借宿他南投鹿谷父母家，張女晚上偷溜進林男房內發生性行為。張女回憶：「當天夜裡非常寒冷，完事後沖澡時一直發抖。」。

2015年9月張女出國旅遊，人在鹿谷的林男透過通訊軟體「Hang out」傳訊：「愛妳，想妳想到睡不著，咱們的馬拉松瘋狂做愛，還有發抖浴室…真的要睡覺了，強迫不要看手機，親愛的晚安。」正好跳出的視窗被正在使用家中電腦的張夫看到，2人這段不倫戀才曝光。

張夫提告向林男求償200萬元，台北地院認定林男相姦罪犯行明確，判他應賠60萬元，仍可上訴。

(中時電子報)