感謝也感激國外返台的澎湖鄉親留在台灣完成居家檢疫流程，趁著連續假期，澎湖縣政府特地指示台北辦公室走訪關心台北、新北、桃園等地居家檢疫的澎湖鄉親，祝福安心檢疫、健康平安返鄉。

唯恐釀生防疫缺口，中央流行疫情指揮中心宣布1日起離島居民自國外返台，必須先留在台灣居家檢疫14天，檢疫期滿後才能搭乘大眾運輸返鄉。

澎湖縣府特於全省北、中、南部洽妥充足平價的防疫旅館及檢疫處所，配合中央防疫補償每日1000元，縣府再加碼補助每房每日1200元，減輕民眾負擔安心靜養。

目前已有9名鄉親入住台灣的防疫旅館、6人已預約，另澎湖境內31名居家檢疫鄉親，預計14日將全數解除控管。

連續假期在台居家檢疫鄉親不能返鄉，縣府指示台北辦公室實地走訪慰問，同時向防疫旅館人員及檢疫所護理人員表達謝意。

現場與入住鄉親電話致意，關心居住環境、三餐伙食、身體狀況等，還精心準備了麵包、水果、果汁等點心盒，表達縣府關心鄉親的小小心意。

縣府表示，持續每天進行電話健康關懷，鄉親有任何防疫需求及問題，都可洽詢縣府台北辦公室，每周一至周日24小時服務專線02-23223130。

(中時 )