美國日前啟動230年以來最大規模的撤僑計畫，但外界卻發現，美國政府此時確將矛頭指向日本，稱日本不實行普檢，任由疫情大爆發！這無疑是美國對日本的指控。對此，有網友分析日本首相安倍晉三為何寧願得罪美國，也不願普篩，因為如果真的普篩下去，安倍和他的黨羽政治生命全部都完蛋了！安倍無論如何都不能普篩。

為何安倍拒絕普篩？網友xeloss於批踢踢發文表示，美國政府清楚日本現在還在有限度蓋牌，他猜兩國外交部門應該有針對普篩議題做交涉，日本政府拒絕，美國政府索性就放大絕，美僑限期歸國，不然就放生！

該網友更指出，日本初期為了東奧如期舉辦消極防疫，現在延期確定可以專心防疫了，安倍卻在算計怎樣才能安全下庄，日本這些官僚一定心裡清楚，普篩下去，有的政客的政治生命直接歸零。安倍算有後台的，只是狼狽下台，但跟著他一起雞犬升天的好夥伴們就沒這麼好運了，清和研細川派一票政客會倒台。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

也有網友表示，美國撤僑不是只針對日本，全世界都有。該網友表明，召回全球美僑確實美國政府不單只對日本，但對外的行文措辭，對日本政府直接攤牌就把日本當第三世界國家啊！國際政治很多事檯面下談好的話，付諸行動派專機撤僑就好，會行文對日本政府顯然川普也不爽現在安倍的防疫！

(中時電子報)