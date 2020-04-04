◎北門婚紗美地攬客 亮點在這裡

新冠肺炎疫情嚴峻，群聚活動標準更為嚴格，民眾宅在家的機會比例將更高，雲嘉南濱海國家風景區管理處擔心民眾因此悶壞了，特別在北門遊客中心旁的婚紗美地、水晶教堂周邊打造浪漫裝置藝術，目前都已經啟用開放，成為拍照打卡的新景點，加上周邊環境空曠，適合戶外活動，現在搭乘「台灣好行-西濱快線」，使用電子票證還能享有半價優惠。

◎清明前後 找找綬草在哪裡

「我從山中來，帶著蘭花草，種在小園中，希望花開早…」由已故文學家胡適白話詩改編的經典民歌《蘭花草》，在60年代風靡台灣校園，歌曲的主角正是每年清明節前後開花的綬草，又有清明草、盤龍蔘等別名，因香味淡雅、花形奇特，還可作為中藥材，近年野外數量稀少，清明時節掃墓、踏青不妨留神，說不定有幸一睹綬草的美麗風采。

◎外埔海芋怒放 賞花當心腳下

賞海芋不用衝陽明山！台中市外埔區水頭二路海芋盛開，耀眼金黃花海吸引車潮湧入，假日可達上萬人。花農梁立潔說，他種植2萬多株海芋，分4區輪流開放，歡迎遊客來賞花、但不要採摘或踩踏。

◎優惠延長 快到烏山頭水庫賞花

台南市官田區烏山頭水庫的親水公園原訂4月1日開放，因疫情影響將順延，但花季期間仍吸引許多遊客入園，落英繽紛的南洋櫻步入尾聲，緊接而來的還有花旗木及富士櫻接力，不少民眾入園拍照取景，烏山頭風景區管理所也將原本60元的門票優惠延長到4月底，清明連假12歲以下兒童及醫護人員、醫護志工都能免費入園。

◎龜丹好山好水 台南力推溫泉新境

行銷南市山線觀光，台南市政府觀光旅遊局上月28日在楠西區龜丹休閒體驗農園舉行記者會，邀民眾賞花旗木、泡湯強身，市府希望結合山區農特產，及防疫時期民眾喜歡往戶外跑的心態，希望讓龜丹成為新溫泉美湯聚落。

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(中時電子報)