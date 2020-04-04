一對韓國籍夫婦2月25日來台觀光，依規定需居家檢疫14天，但2人違反規定遭裁處共新台幣30萬元，但卻未繳納，2日試圖從桃園國際機場要搭機離境，遭攔截送安置；高市衛生局表示，兩人刻意失聯及規避繳納罰鍰，依法重罰絕不寬貸。

高市衛生局指出，這對夫婦2月25日自韓國搭機來台，為居家檢疫隔離的列管個案，入住苓雅區某飯店進行居家檢疫隔離14天，要到3月11日零時才解除隔離；但兩人投宿旅館3月10日中午向衛生單位舉報，兩人自行外出，未依規定留在旅館居家檢疫，涉違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定。

高市衛生局說，衛生所防疫人員會同轄區員警、里幹事10日當天到旅館開立舉發通知書，但這對夫婦現場悍然拒絕簽收；因此隔天開立2張、各新台幣15萬元的行政裁處書送達旅館，兩人仍不顧防疫人員及員警阻攔，逕行離開旅館無法完成送達程序並失聯。

為追查這對夫婦行蹤，高市衛生局報請中央流行疫情指揮中心，轉請警政署進行個案協尋及境管相關事宜；但兩人離開高市後手機經常性關機，隱藏手機訊號，規避警方協尋，直到3月26日經高市警局聯繫到兩人，兩人表明要從桃園國際機場出境後即掛電話。

經警方手機定位協尋，隔天組成防疫專案組北上偵查，經韓國駐台辦事處、北市警局及衛生局協助下，在3月30日完成行政裁處書送達、4月1日移送行政執行署強制執行境管。

內政部移民署2日連絡行政執行署高雄分署，指出這對夫妻在桃機要搭機出境，當場被攔下，執行署人員檢視2人隨身物品，發現他們僅剩新台幣1400元、6韓元（約新台幣0.1元），以及一帶隨身衣物和在台採購的名產，經執行人員斟酌，當場執行1000元，其餘留給他們當生活費。

由於這對夫妻已經沒有錢可以負擔在台的食宿費用，行政執行署高雄分署協調韓國駐台辦事處派人協助安頓2人於台北市某處所，而台北分署也派員上前關懷，並勸諭盡速繳清罰鍰。

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(中時 )