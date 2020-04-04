受到新冠肺炎疫情影響，醫療物資越來越短缺，但近日卻有網友在路邊看到馬路上全新口罩散落一地，PO網後引發熱議，後來才得知，原來亂丟口罩的是名業務，他疑似因送口罩遭拒，一時氣憤之下才會當街丟棄，而政府也決定對業務開罰最高6000元的罰金，阻止這種情況再度發生。

一名網友近日在《爆料公社》分享照片，只見一片片全新的口罩散落在馬路邊，而且看起來像是沒使用過的，而原PO看了也直搖頭：「口罩…看了很無言。」另外也有眼尖的網友一看照片就知道，原來事發地點是在新北市八里商港五路。

至於是誰如此暴殄天物？有網友分享一部影片，指出是一名業務做的，影片中可見該名業務喃喃自語，一下說：「業務跑了10年，專業領域不會輸人，但別人總是自以為什麼就是什麼」，接著又說這些口罩是自己低聲下氣拜託來的，但對方卻不領情，最後將所有口罩都灑到街上，並表示不怕因為亂丟口罩被開罰。

新北市衛生局決定對這名業務開出最高6000元罰金，也提醒民眾因近來亂丟口罩狀況越來越嚴重，環保署祭出重罰，使用後的口罩是一般垃圾，若亂丟口罩，疫情期間將加重罰鍰，由原本1200元提高到3600元，第1次將處罰3600元，第2次以上將按次重罰6000元，以遏阻這項違法行為。

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(中時電子報)