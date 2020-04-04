駕駛們注意！為了降低重大事故的發生頻率，新竹縣竹北警分局在臉書粉絲專頁上發布竹北市1支固定式測速照相桿，將於13日正式啟用，呼籲用路人及駕駛行經市區道路，務必降低車速，以保障車輛、行人的安全。

這支即將啟用的固定式測速照相桿裝設於竹北市光明六路東二段、嘉豐南路一段路口，由於光明六路東二段為竹北市主要道路之一，不少車輛經此路往返高鐵新竹站，也因時常發生事故，影響交通安全，因此去年經過道安會報評估後，決議將增設固定式測速照相桿，取締超速與闖紅燈。

新竹縣警察局每年都會視地方需求，提出增設固定式測速照相的建議地點，並經過相關單位、地方人士會勘討論後，篩選出需要增設的地點，以便達到降低事故頻率的目的。目前新竹縣政府警察局羅列出的固定式闖紅燈及測速自動照相設備共有40個，並公告於警察局交通隊網站內。

除了取締超速外，部分自動照相設備亦有闖紅燈、越線等取締項目。去年新竹縣警察局5個分局也均提出轄內易肇事、易超速路段，如今竹北市光明六路東二段、嘉豐南路一段路口測速桿將啟用，竹北警分局也貼文提醒「油價有降但罰單沒降！」告知民眾超速部分一般道路罰鍰1200元起跳、闖紅燈部分罰鍰1800元起跳，仍須遵守交通規則、看守荷包。

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(中時 )