清明連假四日，台灣許多知名景點都擠滿人潮，民眾擔憂恐成防疫缺口，對此新北市長侯友宜4日赴淡水淡海輕軌視察回應，人潮狀況中南部較嚴重，這是不好的，而他巡視新北各景點狀況都非常良好。

侯友宜表示，新北不斷宣導請大家不要趴趴走，人潮多容易成防疫漏洞，他也到新北各景點巡視，狀況良好，但比較擔心中南部，很多人回去掃墓會順便到景點遊玩，其實這個是不好的，尤其很多又沒有戴口罩，也沒有保持安全距離，是防疫大漏洞，呼籲民眾保護自己也保護別人。

侯友宜也指出，現階段每個行業都非常辛苦，觀光、服務、娛樂都很辛苦，其實除了紓困補助，在營業、娛樂稅要按照他們所損失的來計算天數來減稅，減輕業者負擔，這是政府要做的，除了這個以外，前陣子說過，公有場館租金減半，bot權利金最高可以減到35％，甚至有中小企業代表本來半年可以延到一年，地方政府能做的一定會做。

(中時 )